MudRunner za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu twórcy Fortnite’a rozdają MudRunnera z 2017. Tytuł na pewno przypadnie do gustu amatorom dużych aut i błotnistych tras.

Dziś o 17:00 Epicy udostępnili na swojej platformie kolejną darmoszkę; tym razem jest to symulator pojazdów terenowych MudRunner. Znajdziecie go pod tym adresem. Jak zawsze, na przypisanie produkcji do biblioteki mamy okrągły tydzień; później wróci ona do swojej starej ceny (normalnie kosztuje prawie sto złotych), a my otrzymamy kolejny prezent. Epic Games poinformowało, że będzie to utrzymany w stylistyce retro indyk Cave Story+.

MudRunner jest nowszą wersją gry Spintires. W tytule od Saber Interactive zasiadamy za kierownicą jednego z 19 wielkich aut i przemierzamy rozległe tereny Syberii, walcząc z wymagającymi trasami. Przeszkody stanowią chociażby rzeki, błotniste podłoża i tereny skaliste.

Symulator oferuje zarówno swobodną eksplorację otwartego świata, jak i możliwość wykonywania konkretnych zadań wyznaczonych przez twórców. Gramy nie tylko w pojedynkę: jest tu też dostępny tryb multi. W tym ostatnim może spotkać się do czterech osób.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.