Halloweenowy motyw na PS4 skradł serca graczy, ale jest porządnie ukryty w PS Store

Tańczące szkielety okazały się idealnym motywem na PS4 na Halloween. Podpowiadamy, gdzie je znaleźć, bo wcale nie jest to takie łatwe.

W wątku na Reddicie poświęconym PlayStation 4 pojawił się post jednego z graczy, który znalazł w cyfrowym sklepie prawdziwą perełkę. Z pozoru prosty motyw okazał się wielkim hitem.

Tańczące szkielety jako motyw na PS4

Gracz o nicku topolsek123 pochwalił się krótkim wideo pokazującym tańczące szkielety w dynamicznym motywie na PS4. Z pozoru prosta animacja okazała się trafić do naprawdę wielu graczy – post stał się hitem, zyskując ponad 13 tysięcy lajków i paręnaście dodatkowych nagród od innych użytkowników.

Nie ma się co dziwić, w końcu tańczące kościotrupy brzmią jak coś idealnego na Halloween. Wielu graczy chce w końcu wejść w klimat święta, które często dostaje własne wydarzenia w różnych grach online.

Problem w tym, że rewelacyjny motyw nie jest taki łatwy do zdobycia. Najpierw trzeba go znaleźć. Internauta radzi, aby wejść w sekcję motywów w PS Store, wybrać sortowanie A-Z, a także niski przedział cenowy (2-4.99 USD) i scrollować, aż znajdzie się motywy twórcy o nicku XPOSED. Jeżeli to nie pomoże, niektórzy użytkownicy znajdują tańczące szkielety pod literą „S”. Nie ma też sensu próbować ich wyszukiwać, bo funkcja ta nie działa najlepiej.

Jak już go znajdziemy, trzeba za niego zapłacić. Motyw nie jest darmowy, a ze słów użytkowników Reddita wynika, że kosztuje około 3 USD. Nie jest to wygórowana cena – po dolarze na każdego kościotrupa. Posiadacze PS5 muszą jednak obejść się smakiem, gdyż funkcja motywów nie jest tam w ogóle dostępna.

Koniecznie dajcie znać, czy znacie jakieś inne halloweenowe motywy na PS4!