Recenzje Mortal Kombat 2021. Są oceny, jest moc

W sieci pojawiają się pierwsze oceny filmu Mortal Kombat 2021. Wygląda na to, że w końcu otrzymaliśmy przyzwoitą adaptację gier wideo.

Po gromkich zapowiedziach, w lutym mogliśmy obejrzeć zwiastun filmu Mortal Kombat. Najnowsza adaptacja znanego uniwersum zapowiadała się bardzo obiecująco i do sieci właśnie spływają pierwsze recenzje.

Mortal Kombat 2021 zbiera pozytywne recenzje

Wygląda na to, że widowisko jest bardzo udane. Większość ocen wskazuje, że film to przyzwoity twór, który przypadnie do gustu fanom serii i miłośnikom szybkiej i brutalnej akcji.

Widzowie doceniają produkcję za świetne efekty specjalne, widowiskowe sceny walk i liczne nawiązania do gier wideo. Nie mogło też zabraknąć bardzo brutalnych scen. Jest to więc film, który powinien zadowolić fanów kultowych bijatyk.

Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Największą wadą filmu jest rzekomo to, że jego historia jest… po prostu jest. Nie uświadczycie tu ambitnej czy nawet przeciętnej fabuły. Wydarzenia na ekranie często nie są uzasadnione w żaden sposób, a scenariusz podobno ma więcej dziur, niż szwajcarski ser. Szkoda, ale z drugiej strony nie można mieć wszystkiego.

Powiem krótko. Trzeba zrozumieć, jak trudno jest robić filmy oparte na tak legendarnym uniwersum (oczekiwania są zbyt wysokie!), z mnóstwem postaci, które potrzebują czasu ekranowego, i z ograniczonym budżetem, PLUS w sytuacji pandemii – reżyser wykonał świetną robotę. Klątwa filmów na podstawie gier wideo skończona! Co więcej, możemy w końcu zapomnieć o koszmarze starego festiwalu żenady Mortal Kombat z horrendalną grafiką i okropnym aktorstwem. Ten film został stworzony przede wszystkim dla fanów gier i nie będą oni zawiedzeni. Film nie ma poczucia kierunku i rzeczy dzieją się z niewyjaśnionych powodów, nie ma w nim prawie żadnej fabuły. Sprawia wrażenie ciągu scen walki, które czasami są tak słabe, że współczułem aktorom, zwłaszcza gdy musieli powiedzieć kilka haseł (którem, jak podejrzewam, są z gier), ale w filmie wypadają tandetnie. – czytamy w recenzjach użytkowników IMDB

Aktualnie film może pochwalić się średnią 7.3/10 na platformie IMDB. To przyzwoity wynik, szczególnie jak na adaptację gier wideo. Jeśli oczekujecie brutalnego widowiska i uwielbiacie Mortala, powinniście być zadowoleni.

Mortal Kombat 2021 przerywa złą passę adaptacji gier

Bądźmy szczerzy, nasze medium nie ma szczęścia do adaptacji. Niesławne potworki Uwe Bolla okryły filmy na podstawie gier wideo złą sławą, a ta utrzymywała się przez długie lata. Nawet najbardziej podatne na eksploatację marki jak Warcraft poniosły porażkę na wielkim ekranie.

Niemniej filmowy Mortal Kombat zdaje się wyznaczać pewien szlak, którym być może podąży serial The Last of Us i film Uncharted. Obie produkcje zapowiadają się dobrze i jeśli również przypadną do gustu widzom, to kto wie, może za kilka lat rynek filmowy zaleje więcej tytułów bazujących na popularnych grach wideo.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.