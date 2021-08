Remaster CoD Modern Warfare 3 nie istnieje? Activision dementuje pogłoski

W ostatnich miesiącach po sieci hulały plotki o tym, jakoby miała powstawać odnowiona wersja CoD Modern Warfare 3. Activision zaprzecza tym informacjom.

Pomimo pozytywnego odbioru remasterów Call of Duty Modern Warfare 1 i 2 twórcy serii nie planują odświeżać „trójki”. Pogłoski o remontowaniu MW3 pojawiły się po raz pierwszy w 2020 roku, po wydaniu odnowionej kampanii drugiej części. Activision zdecydowało się w końcu położyć im kres.

W oświadczeniu dla serwisu CharlieIntel studio informuje:

Remaster Modern Warfare 3 – czy to kampania, czy multiplayer – nie istnieje. Wszystkie doniesienia o tym, jakoby prace nad grą były prowadzone, są fałszywe.

Wygląda więc na to, że Activision nie patrzy już wstecz, planując – przynajmniej na razie – skupić się na przyszłości serii. Niedawno informowaliśmy o zapowiedzi nowej odsłony cyklu o nazwie Vanguard. Produkcja trafi do graczy w kolejnych miesiącach – najpewniej w IV kwartale 2021. Na razie nie znamy wielu szczegółów na temat tytułu. Wiemy przede wszystkim, że wyląduje on zarówno na PC, PS5 i Xboksie Series X, jak i na konsolach poprzedniej generacji.