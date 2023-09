Minecraft za darmo dla uczniów. Polska edukacja stawia na gry wideo

Niedawno odbyła się warszawska konferencja Ministerstwa Edukacji i Nauki, na której minister Przemysław Czarnek ogłosił 12 września dniem Ogólnopolskiej kompetencji cyfrowej. Brzmi dumnie, ale w praktyce istotne jest to drugie ogłoszenie. Zgodnie z nim Minecraft będzie darmowy dla wszystkich uczniów od klasy IV wzwyż.

Trzeba przyznać, że polska edukacja faktycznie coraz bardziej interesuje się grami wideo. Jakiś czas temu This War of Mine zostało wpisane na listę lektur dodatkowych, z którymi mogą zapoznawać się uczniowie. Oczywiście wiązało się to z umożliwieniem darmowego ogrywania tego tytułu. Teraz jednak postanowiono, że w edukacji pomóc może Minecraft. Nie chodzi jednak o podstawową edycję gry, a o wersję Minecraft Education.

👩‍💻 #MinecraftEducation dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych❗️



💻 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Kompetencji Cyfrowych uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do wirtualnej platformy edukacyjnej, która pozwoli rozwijać kompetencje przyszłości oraz tzw. „umiejętności… pic.twitter.com/dkalZK3u2t — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) September 12, 2023

Minecraft Education to specjalna edycja jednej z najważniejszych gier w historii, która stawia na walory edukacyjne. Do gry trafiła obszerna biblioteka ciekawych zadań związanych z konkretnymi dziedzinami, a także tryb dla wielu osób, dzięki któremu uczniowie mogą razem pracować nad różnymi projektami. Tytuł, zdaniem ministerstwa, ma „pozwolić rozwijać kompetencje przyszłości oraz tzw. umiejętności XXI wieku”.

Aby odebrać grę za darmo, trzeba skorzystać ze specjalnych danych logowania od szkoły. Potem należy udać się na tę stronę i po zalogowaniu się, korzystać z gry.