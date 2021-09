Świat oszalał. W kanciastym Minecraft wymyślono… koło

Gracz bez użycia żadnych modyfikacji stworzył koła i elipsoidalną bryłę w Minecraft. Zobaczcie, jak udało mu się tego dokonać. Trochę dziwnie widzieć inny kształt w tej kanciastej grze.

To, że świat w Minecraft jest zbudowany z sześcianów, raczej każdy wie. Co ciekawe, użytkownik o pseudonimie Mysticat stworzył koło (i nie tylko) na podstawowej wersji gry. Jak mu się to udało? Gracz wykorzystał command block, czyli specjalny blok, który umożliwia wpisywanie komend. Te mogą wykonywać różne czynności np. wskrzeszać osoby w określonym miejscu na serwerach multiplayer. Ustawiając specjalne komendy, te generowały sześciany w odpowiedni kształt. Warto wspomnieć, że command blocka nie da się wytworzyć ani edytować w trybie survival (chyba, że użyje się oszustw).

Jak już wcześniej pisałem, dzięki wpisaniu odpowiednich komend, generują się bloki, które odpowiednio nachodząc na siebie, tworzą np. koło. Z początku rozwiązanie nie było do końca idealne. Czasem tekstury klocków migotały lub nie do końca na siebie nachodziły, tworząc puste przestrzenie. Co ciekawe, postawienie szkła pod tymi blokami naprawiały problem z migotaniem. Wtedy wyglądało to dość komicznie, ale dawało początki nowym kształtom w Minecraft.

Autor postanowił jeszcze bardziej zgłębić tajniki używania komend i tego, w jaki sposób one działają. Wreszcie stworzył prawie perfekcyjną elipsoidalną bryłę. Jednak jakim kosztem… W trakcie i już po wygenerowaniu bloków diametralnie spada płynność rozgrywki. Jak widać intensywne wykorzystanie kilku command blocków, potrafi popsuć „klatkarz”. Niemniej całość robi wrażenie.

Na swoim koncie na Twitterze Mysticat zapowiedział, że już w weekend ma pojawić się kolejny materiał, który przebije „fajnością” elipsoidę i okręgi w grze Co ciekawe, wideo nie będzie dotyczyć kształtu. Ciekawe co tym razem wymyślił pomysłowy twórca.

Jak Wam się podobają okręgi w kanciastym świecie? Choć trochę nagina się zasady, tak „stworzenie” nowego kształtu jest interesującą ciekawostką.