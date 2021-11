Życie w Minecraft bez łóżka nie byłoby tak wygodne, a nawet mogłoby to sprawić, że gra stałaby się znacznie trudniejsza. Jak zrobić wymieniony przedmiot i jakie płyną korzyści z jego posiadania?

Uwaga – tekst został przygotowany w oparciu o wiedzę w Minecraft Java Edition 1.17.1. Większość informacji w nim zawartych powinna pokrywać się z Bedrock Edition, jednakże miejcie na uwadze, że mogą występować drobne rozbieżności ze względu na różnice między wydaniami.

Jak zrobić łóżko w Minecraft?

Aby zrobić łóżko w Minecraft, należy wyposażyć się w stół do wytwarzania, a także 3 sztuki desek z dowolnego rodzaju drewna oraz 3 bloki wełny w tym samym kolorze. Ułóżcie bloki według następującego schematu:

Ważne – w starszych wersjach Minecrafta możliwe było stworzenie łóżka z „wymieszanych ze sobą” kolorów wełny. Nie jest to już możliwe ze względu na wprowadzenie kolejnych wariantów łóżek w aktualizacji 1.12.

Obecnie w Minecraft istnieje 16 wariantów łóżek, które można wykonać z 16 różnych kolorów wełny. Choć każdorazowo poduszka pozostaje biała, nie zmienia to tego, że trzeba użyć do stworzenia łóżka tej samej odmiany wełny.

Naturalne występowanie

Tak się składa, że łóżka można odnaleźć podczas eksploracji świata. Generują się one naturalnie w wioskach osadników. Kolory łóżek, które napotkacie w ten sposób, zależne są od biomu, na którym wygenerowała się się struktura.

Jakie korzyści daje łóżko w Minecraft?

Podstawowym benefitem wynikającym z posiadania łóżka jest fakt, iż można się w nim przespać. Gdy nadejdzie zmrok lub trwa burza (nie dotyczy zwykłego deszczu), naciśnijcie PPM na któryś z bloków łóżka, aby Wasza postać weszła do niego. Jeśli w niedalekiej odległości nie znajduje się żaden wrogi mob, Wasza postać położy się spać. Jeśli wszyscy gracze na danym świecie wejdą do łóżek, pora dnia zmieni się po ok. 5 sekundach na poranek.

Druga kwestia to możliwość zmiany punktu spawnu. Każdorazowe kliknięcie PPM na łóżko sprawi, że Wasz spawnpoint zmieni swoje współrzędne na te obok omawianego mebla. Jeśli łóżko stało się wcześniej Waszym punktem spawnu, a następnie zostanie zniszczone, spawnpoint ponownie powróci do tego standardowego.

Trzecią funkcjonalnością jest redukcja obrażeń po upadku. Skok na łóżko za każdym razem redukuje równo połowę obrażeń, które otrzymałby gracz po upadku z wysokości z x bloków. Po wylądowaniu na łóżku gracz zostanie odbity na 66% wysokości, z której poprzednio zleciał.

Czwartą korzyścią jest fakt, iż łóżka wybuchają w Netherze i w Endzie po naciśnięciu na nie PPM. Fakt ten jest wykorzystywany przez Minecrafterów m.in. do szukania pradawnych zgliszczy oraz do szybkiego i sprawnego ubicia Smoka Endu. Uważajcie, ponieważ bez zasłonienia się blokiem bardzo szybko możecie stracić wszystkie punkty zdrowia od wybuchu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć łóżek jako narzędzia do walk z innymi graczami. Bez wątpienia jest to o wiele tańsza alternatywa dla dynamitu, choć można ją wykorzystać tylko poza overworldem.

Jak widać, łóżko ma kilka przydatnych zastosowań w tej niezwykle rozbudowanej grze, którą jest Minecraft. Jeśli jesteście jeszcze głodni wiedzy na jej temat, więcej przydatnych poradników odnajdziecie w tym miejscu.