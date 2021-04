Mieszkaniec Teksasu chciał wysadzić 70 procent internetu. FBI go złapało

Federalne Biuro Śledcze w Teksasie aresztowało Amerykanina, który planował użyć materiału wybuchowego, by wysadzić internet. Celem ataku miało stać się 70 procent sieci w USA.

Policja w Teksasie udaremniła wysiłki Setha Aarona Pendleya, który zamierzał przeprowadzić zamach na centrum serwerowe Amazon.com (Amazon Web Services) w Ashburn w stanie Virginia. Amerykanin chciał w ten sposób zniszczyć 70 procent sieci w Stanach Zjednoczonych. Z jakichś powodów uważał bowiem, że serwerownia przetwarza właśnie taką część danych internetowych w USA. Wcielenie planu w życie miało położyć kres rządom oligarchii w Stanach.

Seth Pendley miał zdradzić swoje zamierzenia na początku roku w serwisie MyMilitia.com. Dodatkowo by udowodnić, że nie jest to wyłącznie czcza gadanina, ukrywający się pod nickiem Dionysus Amerykanin upublicznił w serwisie opracowany przez siebie szkic budynków wraz z możliwymi wariantami ataku i ewakuacji.

O jednym takim, co ocalił internet

Zamachowiec komunikował się z innymi osobami poprzez szyfrowaną aplikację Signal. Jedną z tych osób okazał się informator FBI, który „wydał” Pendleya bezpośrednio w ręce policji. Nastąpiło to za sprawą prowokacji. Funkcjonariusz FBI udawał handlarza materiałami wybuchowymi, który miał dostarczyć odpowiednią dawkę ładunku Pendleyowi. Podejrzany wyjawił rzekomemu handlarzowi, co zamierza zrobić – i tuż po przeniesieniu materiałów do swojego samochodu został aresztowany. Oczywiście dostarczone przez agenta FBI „ładunki” okazały się jedynie atrapą.

Po wszystkim rzecznik Amazon Web Services wydał oświadczenie, które opublikował serwis BleepingComputer.com. W oświadczeniu czytamy:

Chcemy podziękować służbom FBI za ich pracę. Traktujemy bezpieczeństwo naszego personelu i ochronę danych klientów bardzo poważnie i na bieżąco analizujemy źródła potencjalnego zagrożenia. Tak będziemy też robić w przyszłości.

Jeśli podejrzanemu zostaną postawione zarzuty, grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.