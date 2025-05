Gra za darmo na Steam. Diplomacy it Not an Option: Shareware

Jeżeli z jakiegoś powodu nie mieliście jeszcze okazji zagrać w grę Diplomacy is Not an Option, to mamy dla Was świetne wieści. Przedstawiciele studia Door 407 postanowili bowiem udostępnić całkowicie za darmo jej prequel z podtytułem Shareware. Produkcja jest już możliwa do pobrania, co może oczywiście zrobić każdy zainteresowany za pośrednictwem platformy Steam. Poniżej znajdziecie więcej informacji.

Gra za darmo na Steam. Diplomacy is Not an Option: Shareware

Diplomacy is Not an Option: Shareware to darmowy prequel pierwowzoru, który pozwala wziąć udział w wydarzeniach poprzedzających historię opowiedzianą w kampanii fabularnej głównej gry. Gracz wciela się tutaj w postać słynnego flibustiera Duncana Ironbrowa, który został wciągnięty w „wielką politykę”.

Głównym zadaniem jest zostanie bohaterem bitwy o niepodległość Samreignii. W ramach prequela możemy rozegrać dwie misje fabularne, a także jedną mapę w trybie Endless Mode. Podobnie jak w oryginalne, tak również tutaj musimy rozwijać gospodarkę i wynajmować kolejne armie, aby finalnie stawić czoła nawet najsilniejszemu wrogowi. Z tym ostatnim naprawdę nie ma tutaj żartów.

Źródło: Steam