Microsoft szykuje spore zapowiedzi. Phil Spencer zdradza plany na przyszłość

Phil Spencer zdradził, że Microsoft szykuje się do ekscytujących zapowiedzi w nadchodzących latach. Xbox wkrótce powinien nas bardzo zaskoczyć.

Nowa generacja konsol to jak zawsze moment, aby złożyć graczom masę obietnic. Najwięksi wydawcy szykują się do wdrożenia długoterminowych planów i nie imają się mówić o tym głośno.

Phil Spencer niedawno wypowiedział się na temat skutków przejęcia Bethesdy przez Microsoft, a teraz zdradził plany firmy na niedaleką i znacznie bardziej odległą przyszłosć.

Co nadejdzie w przeciągu przyszłego roku? Lubię myśleć o tym jak o Horizon Zero. Potem myślę o Horizon Two, który miałby miejsce za rok lub dwa. W pewnym sensie wiemy, jakie są to rzeczy i jak wygląda plan działania.

Są rzeczy, którymi jestem bardzo podekscytowany i o których być może porozmawiamy za rok lub dwa lata. O tym, jakie są projekty (przygotowywane – przyp. red. ) w ramach Horizon Two, które nadejdą w przeciągu trzech do dziesięciu lat i które podekscytują ludzi tak, jak teraz robią to Game Pass i xCloud.

Na horyzoncie widać kilka fajnych rzeczy. To po prostu niesamowicie ekscytujący czas dla zespołów.

– powiedział Phil Spencer w podcaście