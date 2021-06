Gracze Xbox Series, cieszcie się. Microsoft potwierdza, ile gier chce wydawać co roku

Microsoft ma ambitne plany wydawnicze. Firma potwierdza, że Xbox Series i Xbox Game Pass zyskają całą masę nowych produkcji w nadchodzących latach.

Tegoroczne targi E3 przyniosą nam masę zapowiedzi. Wygląda na to, że spora część z nich będzie pochodzić z obozu Microsoftu. Gigant z Redmond potwierdza, że chce wydawać przynajmniej jedną produkcję first party na kwartał. Rzeczone gry miałyby pojawić się też w Xbox Game Pass. Biorąc pod uwagę liczbę studiów będących pod skrzydłami firmy, jest to możliwe.

Dzięki temu, że ponad 23 studia na całym świecie tworzą gry na konsole Xbox, naszym celem jest udostępnianie co kwartał co najmniej jednej nowej gry first party w ramach Game Pass. Gry RPG, strzelanki, strategie, gry przygodowe i inne tytuły są tworzone przez nasze zespoły, aby zapewnić stały dopływ atrakcyjnej, ekskluzywnej zawartości do odkrycia. – czytamy w ogłoszeniu Microsoftu

Wielkie zapowiedzi odnośnie przyszłości Game Passa i gier ekskluzywnych Microsoftu nie powinny nikogo dziwić. Usługa ta cieszy się gigantycznym zainteresowaniem i Microsoft z pewnością chce poszerzać jej zasięg.

Nie zdziwię się, jeśli sporą część konferencji Microsoftu zajmie właśnie Game Pass. To piekielnie ważny element strategii wydawcy, więc zapewne czeka nas sporo zapowiedzi gier zmierzających do abonamentu i innych profitów przeznaczonych dla subskrybentów XGP. Najbliższe miesiące zapowiadają się dla fanów Microsoftu bardzo ciekawie.