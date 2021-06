Microsoft nie da nam się nudzić na E3. Jakie gry zobaczymy?

Microsoft rzekomo szykuje bardzo bogatą prezentację na E3. Gigant z Redmond ma mieć w zanadrzu sporo ciekawych produkcji.

Tegoroczne E3 rusza już za niecałe dwa tygodnie. Jedna z największych konferencji całej imprezy należy naturalnie do Microsoftu, który ma w zanadrzu sporo nowych projektów. Redakcja Windows Central podzieliła się swoimi typami gier, które zobaczymy na nadchodzącym pokazie. Serwis ten wielokrotnie dzielił się sprawdzonymi przeciekami, więc warto zwrócić uwagę na predykcje redaktorów.

Warto wspomnieć, że tegoroczne E3 będzie wyjątkowe dla Microsoftu. Wydawca będzie organizował swój event razem z Bethesdą, więc możemy spodziewać się mocnych produkcji. Według WindowsCentral, bardzo możliwe, że zobaczymy Starfield. Tajemniczy, kosmiczny sandbox ma wreszcie otrzymać sensowny pokaz. Równie prawdopodobne jest to, że ujrzymy w akcji Psychonauts 2, Halo Infinite i Forza Horizon 5.

Jako typy na prawdopodobne prezentacje wskazuje się też konsolową wersję Flight Simulator, nową zawartość do Sea of Thieves i gameplay z Age of Empires IV. Dodatkowo niewykluczone, że zobaczymy również w akcji STALKER-a 2. Powinniśmy też spodziewać się Avowed od Obsidian, zrzutu nowej zawartości do Grounded, DLC do Cuphead, a nawet Battlefield 6, które według plotek ma trafić do Game Passa.

Niestety, na konferencji może zabraknąć paru oczekiwanych prezentacji. Mowa tu o Perfect Dark, Fable, State of Decay 3 i Hellblade 2. Windows Central podaje, że mało prawdopodobne, aby rzeczone tytuły znalazły się na E3.

Microsoft z pewnością trzyma w rękawie jeszcze parę asów i powyższe predykcje należy przyjmować z dystansem. Niemniej to właściwie pewne, że część z nich znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości. Niektóre z wymienionych gier czekają na pokaz od dłuższego czasu. Pozostaje tylko zapiąć pasy i szykować się na tegoroczne E3.