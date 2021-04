Microsoft uwalnia od Xbox Live Gold multiplayer w ponad 50 grach

Microsoft pozbywa się przymusu posiadania abonamentu Xbox Live Gold w niektórych grach. Za darmo zagramy w kilkadziesiąt tytułów multiplayer.

Jakiś czas temu gigant z Redmond ogłosił, że szykuje się do ograniczenia puli gier, które wymagają aktywnego abonamentu Live Gold. Zmiana dotyczy produkcji multiplayer i była testowana przez ostatnie tygodnie.

Teraz, po udanych testach, firma potwierdziła świetne wieści. Jak czytamy we wpisie na blogu producenta, od dziś ogramy ponad 50 tytułów bez Golda. Póki co są to gry free-to-play, ale kto wie, może w przyszłości multik na Xboxach stanie się całkowicie darmowy.

Na liście znajdziemy między innymi takie produkcje jak Call of Duty Warzone, Fortnite, Roblox, Apex Legends i wiele innych hitów oraz mniej głośnych gier. Pełne zestawienie produkcji znajdziecie poniżej.

Microsoft pozbywa się przymusu posiadania Golda w darmowych grach

Lista gier, w które zagramy po sieci bez aktywnego abonamentu Xbox Live Gold:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Wszystkie powyższe pozycje powinny być już grywalne bez abonamentu Xbox Live Gold. Jeśli zmiana jeszcze nie weszła u Was w życie, poczekajcie kilka godzin lub odezwijcie się do pomocy technicznej Microsoftu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.