Metro 2033 do pobrania za darmo na Steam

Jeśli dodacie Metro 2033 do Waszego konta przed godziną 18:00 dnia 15 marca, zostaniecie szczęśliwymi posiadaczami produkcji bez żadnych opłat. Nie zabrakło również przecen. W rezultacie pozostałe tytuły wchodzące w zakres serii, uda się Wam nabyć w preferencyjnych cenach:

Metro Exodus : 57,46 zł (-66%)

: 57,46 zł (-66%) Metro Exodus Gold Edition : 79,50 zł (-70%)

: 79,50 zł (-70%) Metro Franchise Bundle : 118,41zł (-71%)

: 118,41zł (-71%) Metro 2033 Redux : 14,39 zł (-80%)

: 14,39 zł (-80%) Metro Last Light Redux : 14,39 zł (-80%)

: 14,39 zł (-80%) Metro Exodus Expansion Pass : 38,40 zł (-60%)

: 38,40 zł (-60%) Metro Exodus – Sam’s Story : 30,00 zł (-60%)

: 30,00 zł (-60%) Metro Exodus – The Two Colonels: 9,99 zł (-60%)

Metro 2033 za darmo na Steam. Czy nie mam déjà vu?

To nie pierwszy raz gdy wspomniany FPS osadzony w postapokliptycznej rzeczywistości, został udostępniony zainteresowanym osobom za darmo. Już wcześniej pisaliśmy o podobnej inicjatywie (zobacz tutaj). Mimo tego, że gra ma na karku 10 lat, bezsprzecznie warto nadrobić zaległości. Jeżeli dotychczas nie było Wam dane obcować z tytułem, macie ku temu doskonałą okazję.

Warto niemniej zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z wersją podstawową gry. W roku 2014 wydano bowiem ulepszony wariant strzelanki, zatytułowany Metro 2033 Redux. Odświeżona edycja usprawniła oprawę wizualną, animację postaci oraz rozbudowała kilka lokacji. Skrócono czasy ładowania i poprawiono sztuczną inteligencję adwersarzy. Rozbudowano również system zniszczeń. Grę Metro 2033 Redux również można było otrzymać za free, w ramach promocji na Epic Games Store (więcej informacji znajdziesz w tym miejscu).

Metro 2033 cieszy się bardzo dobrą renomą. Na portalu Metacritic gra zdobyła sporo przychylnych głosów. Średnia ocen (po zliczeniu opinii recenzentów) wersji dedykowanej PC, wynosi obecnie 81%. Jest to wynik bardzo zbliżony do not wystawionych przez użytkowników, wynoszący obecnie 80%. Pozycję od studia 4A Games doceniono za świetną atmosferę, klimatyczny rosyjski dubbing oraz świetnie wplecione elementy składankowe. Gra rewelacyjnie odwzorowywała realia obecne w książce Dmitrija Głuchowskiego.

Niestety odrobinę zabrakło do ideału, druga połowa gry była mniej interesująca niż początek rozgrywki. SI oponentów mogłoby być bardziej dopracowane, a menu wyboru broni nie było nazbyt intuicyjne. Mimo wspomnianych niedoskonałości, warto poświęć kilka wieczorów na ogranie tytułu. Dajcie znać w komentarzach, która z osłon dystopijnego cyklu najbardziej zapadła w Waszą pamięć.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.