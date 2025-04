W bieżącym roku kultowa seria postapokaliptycznych strzelanek Metro opartych na książce Dmitrija Głuchowskiego obchodzi swoje piętnaste urodziny. Z tej okazji odpowiedzialne za rozwój cyklu studio 4A Games postanowiło zorganizować dla graczy świetny prezent w postaci rozdawnictwa jednego z tytułów ze wspomnianego cyklu. Produkcja jest dostępna za darmo, jednak jest to również oferta ograniczona czasowo.

Genialna gra za darmo. Metro 2033 Redux do odebrania

Wszystko zaczęło się bowiem od gry Metro 2033, która zadebiutowała na rynku właśnie piętnaście lat temu, 16 marca 2010 roku. Cztery lata później otrzymaliśmy natomiast odświeżoną edycję tej produkcji w postaci Metro 2033 Redux. To ten tytuł możemy odbierać aktualnie za darmo. Wszyscy zainteresowani gracze mają aktualnie możliwość dodania gry Metro 2033 Redux do swoich bibliotek na platformach Steam oraz GOG.com, a także na konsolach Xbox. Rozdawnictwo trwa do 16 kwietnia do godziny 17:00.

Jeśli chodzi o konsole Xbox, w tym przypadku niektórzy gracze donoszą o problemach z przypisaniem tytułu do swojego konta. Na ten moment wiemy, że deweloperzy pracują nad błędem. W wielu przypadkach na stronie pokazuje się przycisk z napisem Zainstaluj. System odbiera to jednak jako trial, a sama gra może wówczas zniknąć z konta po darmowym okresie. Z racji tego, że takowego tutaj nawet nie ma, twórcy proszą o cierpliwość i starają się jak najszybciej z tym problemem uporać.

Co do samej gry, jak już powiedzieliśmy, Metro 2033 Redux to odświeżone wydanie pierwszej odsłony serii. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie zrujnowanym przez katastrofę nuklearną, która zmusiła ludzkość do przeniesienia się pod ziemię. Główny bohater to zaś młody Artem, żyjący właśnie w jednej z takich osad, w pobliżu moskiewskiego metra. Największym problemem mieszkańców są wszelkiego rodzaju zmutowane monstra, które atakują coraz częściej. Kiedy więc jeden z przyjaciół Artema nie wraca ze swojej wyprawy, bohater postanawia wyruszyć w bardzo niebezpieczną podróż w celu ostrzeżenia innych mieszkańców metra, a także odnalezienia sposób na ocalenie swojego domu.

