Nowe Metro na targach Gamescom? Fani to czują

Czy seria Metro wreszcie powróci? Choć od premiery Metro Exodus minęło już pięć lat, fani wciąż z nadzieją wypatrują kontynuacji. Teraz mają ku temu nowy powód – studio 4A Games nieoczekiwanie wróciło do aktywności w mediach społecznościowych. Według użytkownika Reddita o pseudonimie Revendi profil studia na X (dawniej Twitterze) znów zaczął publikować wpisy, niedługo po zatrudnieniu nowego community managera. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to po prostu wynik wewnętrznych zmian. Ale fani są przekonani, że to coś więcej – ich zdaniem 4A szykuje się do dużej zapowiedzi podczas nadchodzącego Gamescomu. I trudno im się dziwić. Otwarcie wydarzenia, czyli Opening Night Live, odbędzie się już 19 sierpnia i to właśnie wtedy mają pojawić się największe ogłoszenia.

Seria Metro (inspirowana powieściami Dmitrija Głuchowskiego) od zawsze budziła spore emocje wśród graczy ceniących mroczne, postapokaliptyczne klimaty i narrację z ciężarem moralnym. Ostatnia odsłona, Exodus, była ambitnym krokiem ku bardziej otwartemu światu, ale od tamtej pory 4A Games pozostawało raczej w cieniu. Co ciekawe, część byłych deweloperów studia odeszła i założyła nowy zespół, Reburn, który niedawno wypuścił shootera La Quimera, określanego jako duchowego następcę Metro. Choć tytuł ma swoje zalety, jak zauważają recenzenci, nie zbliżył się do poziomu atmosfery i głębi serii 4A.

Na ten moment oficjalnych informacji brak, ale czas i okoliczności zdają się idealne na ogłoszenie nowej części. Metro Exodus miało swoją premierę w lutym 2019 roku, a gry tej skali zwykle wymagają kilku lat produkcji. Po pięciu latach ciszy i przy rosnącym zainteresowaniu postapokaliptycznymi tytułami moment na wielki powrót wydaje się idealny.

