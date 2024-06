Właśnie opublikowano hymn, który uwieczni tegoroczną edycję imprezy Męskie Granie 2024. Jak co roku, tak i tym razem utwór został stworzony przez kilku czołowych artystów polskiej sceny, którzy niedługo wyruszą w letnią trasę koncertową. Co ciekawe, opinie dotyczące piosenki są mocno podzielone. Dla jednych to hit lata, podczas gdy inni nie okazują aż takiego entuzjazmu.