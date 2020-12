Medal of Honor: Above and Beyond przeraża rozmiarem. CoD ma konkurenta

Medal of Honor: Above and Beyond wymaga ogromnej ilości wolnego miejsca na dysku. Nowe odsłony Call of Duty zyskały konkurencję na tym polu.

Gry wideo ważą coraz więcej i nic nie możemy na to poradzić. Postęp technologiczny robi swoje i chyba nikogo nie dziwi widok nowej produkcji ważącej 80 GB. Oczywiście znajdą się też wyjątkowo ogromne gry jak Microsoft Flight Simulator i Modern Warfare.

Do tego „zaszczytnego” grona dołączy kolejna produkcja. Medal of Honor: Above and Beyond to nowa strzelanka przeznaczona tylko i wyłącznie na gogle VR. Grę charakteryzują dość wysokie wymagania sprzętowe:

Procesor Intel i7 9700K lub odpowiednik AMD

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 lub odpowiednik AMD

16 GB pamięci RAM

I w tym momencie już widać, że zdecydowanie jest to wymagająca produkcja. Na tym się jednak nie kończy, ponieważ gra w momencie pobierania rezerwuje dla siebie 340 GB miejsca na dysku. Na szczęście po instalacji zajmuje „jedynie” 170 GB.

Co prawda nadal nie jest to największa produkcja na rynku, ale nadal jedna z większych, a już na pewno najbardziej wymagająca pod tym względem w kategorii gier na VR. Jeśli chcieliście sprawdzić MoH: Above and Beyond, to lepiej zwolnijcie sobie nieco miejsca na dysku.

Gra pojawi się na rynku 11 grudnia i będzie dostępna jedynie na gogle VR od Oculus.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.