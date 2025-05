Max zgarnął genialny horror i słodko-gorzki hit o II wojnie. Nowe filmy i seriale

Koniec tygodnia z Max to zawsze okazja na nowe filmowe i serialowe odkrycia. Tym razem Warner Bros. Discovery dorzuca do katalogu nie tylko kontrowersyjny horror, ale też wysoko ocenianą komedię dramatyczną i nowy odcinek kultowego serialowego spin-offu.

Nowe horrory, Jojo Rabbit i serialowy powrót na Max

Najgłośniejszą dzisiejszą premierą jest zdecydowanie Omen: Początek. Film Arkashi Stevenson z 2023 roku opowiada historię młodej Amerykanki, która zostaje wysłana do Rzymu, by wstąpić do zakonu. Szybko jednak okazuje się, że jej przeznaczenie ma znacznie mroczniejszy charakter. Produkcja została ciepło przyjęta – 83% pozytywnych recenzji od krytyków i ogólna ocena 63% to całkiem niezły wynik jak na horror osadzony w religijnym klimacie. Do tego polecam go sam, bo mocno stawia na klasyczny wymiar grozy. Nie spodziewałem się czegoś tak dobrego od prequela kultowego filmu. A jednak dostałem coś o wiele lepszego.

Ale to nie koniec nowości. Na Max trafiła też Klątwa Naszyjnika – świeży horror z 2024 roku, który jeszcze niedawno był dostępny tylko w kinach. Z kolei dla widzów szukających czegoś lżejszego, choć z emocjonalnym ładunkiem, udostępniono fantastyczne, słodko-gorzkie Jojo Rabbit. Ten osadzony w realiach II wojny światowej film Taiki Waititiego o młodym Niemcu, który zaprzyjaźnia się z ukrywającą się żydówką, zebrał 94% pozytywnych opinii od widzów i 80% rekomendacji od krytyków.

Na deser Max przygotował coś dla fanów seriali – pierwszy odcinek trzeciego sezonu I tak po prostu…, kontynuacji kultowego Seksu w Wielkim Mieście. Carrie i spółka wracają z nowymi przygodami, relacjami i perypetiami w sercu Nowego Jorku.

Źródło: Max