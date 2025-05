Wielki kinowy hit z 2024 roku już na Amazonie. Kontrowersyjny obraz zdobył Oscara

Oscary, tajemnice i kontrowersje. Konklawe od dziś na Amazon Prime Video! To jeden z najmocniejszych i najbardziej dyskutowanych filmów zeszłego roku – dramat Konklawe w reżyserii Edwarda Bergera.

Konklawe to historia osadzona w samym centrum kościelnej władzy. Główną rolę gra Ralph Fiennes, który wciela się w kardynała Thomasa Lawrence’a. To postać uwikłana w polityczne rozgrywki i zakulisowe intrygi związane z wyborem nowego papieża. Scenariusz Petera Straughana, który zgarnął za tę pracę Oscara, nie owija w bawełnę i pokazuje wydarzenia zza zamkniętych drzwi w sposób bezpośredni, co szybko uczyniło film kontrowersyjnym tematem rozmów.

Ralph Fiennes na Konklawe

Nie brakuje opinii, że produkcja wręcz obnaża mroczniejsze aspekty instytucji Kościoła. Takie podejście przyciągnęło zarówno uznanie krytyków, jak i burzliwe dyskusje wśród widzów. Sam film, mimo stosunkowo skromnego budżetu 20 mln dolarów, zarobił w kinach aż 125 mln, co mówi samo za siebie.

Dziennikarze filmowi ocenili Konklawe bardzo wysoko – aż 93% z nich poleca film, a widzowie wystawili solidną średnią 86% (za Rotten Tomatoes). Nie bez powodu mówi się o tej produkcji jako o jednej z najciekawszych premier 2024 roku. Choć fabuła porusza trudne tematy, forma, realizacja i aktorstwo stoją na najwyższym poziomie.

Jeśli więc macie wolny wieczór i chęć na kino z pazurem, warto zajrzeć na Amazon Prime Video. Konklawe nie tylko zapewnia emocje, ale i zostawia widza z pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.

Źródło: Amazon Prime Video