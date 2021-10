Historia Marvel’s Wolverine jest tworzona przez mistrzów swojego fachu

Zapowiedź Marvel’s Wolverine od Insomniac Games była dość nieoczekiwanym wydarzeniem. Wielu graczy ma pewne obawy wobec jakości i tonu gry, ale właśnie możemy nieco je rozwiać.

Osiem miesięcy temu Insomniac Games przyjęło do swojego zespołu Walta Williamsa, który objął stanowisko Story Leada – zauważył deweloper i informator Shinobi602.

Williams to bardzo utalentowany twórca, który ma w swoim portfolio parę hitów. Pracował on chociażby przy Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: Squadrons, The Darkness II, Mafia II i Bioshock 2. Nie są to jednak moim zdaniem jego najważniejsze dzieła.

Deweloper jest również współtwórcą historii Spec Ops: The Line, którą napisał wraz z Richardem Pearseyem. Tytuł ten to dojrzała, pełna zwrotów akcji i przede wszystkim naprawdę świetna opowieść, która choć nie okazała się finansowym sukcesem, jest przez wielu graczy uznawana za jedną z najlepszych historii ostatniej dekady.

Ostatnie dzieła Williamsa, czyli Star Wars: Battlefront 2 i Squadrons, nie posiadały najlepszych fabuł, ale deweloper otrzyma nieocenione wsparcie. W przygotowaniu historii wesprze go Mary Kenney, która zajmowała się Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Nad fabułą Marvel’s Wolverine czuwa więc dwójka bardzo utalentowanych deweloperów. Wiemy już, że produkcja ta będzie miała dojrzały ton, więc kto wie, może Williams znów zaskoczy nas czymś wyjątkowym? Trzymam kciuki.