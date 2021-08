Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Art Director pracujący przy Marvel’s Guardians of the Galaxy opowiedział o pracy przy wymyślaniu designów bohaterów gry. Okazuje się, że praktycznie każdy z nich dostał drobne detale.

Dokładnie głos zabrał sam Bruno Gauthier-Leblanc, który na swoim koncie ma po 8 lat pracy w Ubisofcie i w Eidos-Montreal. I tym razem pełni on ważną funkcję jako Concept Artist. Poniżej możecie zobaczyć go opowiadającego o pomysłach na wygląd Strażników Galaktyki.

Bardzo spodobał mi się fakt, że każda z postaci dostała jakiś mały detal, którego oryginalnie nie posiadają komiksowi bohaterowie. Star Lord obdarowano przypinkami, w tym jedną z kultowego Space Invaders. Draxowi zmieniono tatuaże na takie powiązane z liczbą walk, które wygrał, a Gamora dostała specjalne ostrza na jej stopach i dłoniach.

Niezmiernie przypadł mi do gustu drobny szczegół na bródce Rocketa w formie koralika na wzór głowy Groota, co może być symbolem jego przyjaźni z tym ogromnym drzewcem. Drzewopodobny kosmita natomiast dostał od swojego kolegi lekką zbroję, która w mojej opinii bardzo dobrze się komponuje z resztą jego wyglądu.

A Wy co sądzicie o tych modelach? Podobają się Wam, a może wolelibyście coś bliższego samym komiksom Guardians of the Galaxy lub MCU? Chętnie zapoznam się z Waszą opinią.

