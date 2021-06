Gra Guardians of the Galaxy na trailerze z datą premiery. Weterani serii Deus Ex zaskakują

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Deus Ex zaprezentowali grę Guardians of the Galaxy. Popularna marka Marvela ponownie zagości na naszych komputerach i konsolach.

Strażnicy Galaktyki ponownie zagoszczą na naszych ekranach. Nowa gra z popularnymi bohaterami została zapowiedziana na pokazie Square Enix. Po nieudanym Marvel’s Avengers, wydawca wziął pod swoje skrzydła kolejną markę.

Grywalne Guardians of the Galaxy zadebiutuje 26 października bieżącego roku. Fani filmów i komiksów zdecydowanie mają z czego się cieszyć. Wygląda na to, że Eidos Montreal szykuje prawdziwą gratkę dla miłośników oryginalnych tworów ze Strażnikami Galaktyki w roli głównej.

Twórcy Deus Ex stoją przed trudnym wyzwaniem, ale póki co gra zapowiada się bardzo ciekawie. System walki przypomina ten z Marvel’s Avengers, ale znajdziemy tu też inne elementy. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun gry