Superbohaterska gra zmierza do usługi Xbox Game Pass. „Avengers, do dzieła!”

Oficjalnie ogłoszono, że gra Marvel’s Avengers trafi pod koniec września do abonamentu Xbox Game Pass. Będzie też specjalne wydarzenie.

Subskrybenci usługi Xbox Game Pass otrzymają nowy tytuł. 30 września do usługi trafi Marvel’s Avengers wraz z rozszerzeniem War for Wakanda, dodającym m.in. King T’Challa. Ponadto gracze otrzymają do dyspozycji wszystkie wcześniejsze dodatki i aktualizacje zawierające m.in. bohaterów, misje, czy wydarzenia. Gracze, którzy grają na Xbox Series X lub S mogą zagrać w zoptymalizowaną wersję. Ta zawiera krótsze ekrany ładowania, a także większą ilość klatek na sekundę. Tytuł będzie dostępny na PC, konsolach Xbox, a także w usłudze Cloud.

Warto do tego dodać, że od 30 września do 4 października doświadczenie zdobywane podczas misji będzie czterokrotnie większe. Mamy więc okazje do nadrobienia poziomów swoich postaci podczas tego specjalnego wydarzenia. Na koniec warto zaznaczyć, że kosmetyczne przedmioty z wersji Endgame nie będą dostępne w ramach abonamentu. Jeśli macie ochotę używać 8 dodatkowych skórek, musicie kupić edycję Endgame lub zakupić je wewnątrz gry za prawdziwą walutę.

Wymagania sprzętowe do Marvel’s Avengers:

MINIMALNE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: i3-4160 lub odpowiednik AMD

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (min 2GB pamięci karty)

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 75 GB dostępnej przestrzeni

ZALECANE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz lub AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 6GB lub AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 110 GB dostępnej przestrzeni

Dacie się wciągnąć do superbohaterskiego świata?