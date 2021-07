Dasz pół wypłaty za figurkę Yennefer w stylu ninja? Zobaczcie wideo

Do sklepu CD Projekt RED Gear trafiła figurka Kunoichi Yennefer, która łączy ze sobą markę Wiedźmin 3: Dziki Gon z japońską kulturą. Ręczne wykonanie idzie w parze z naprawdę ogromną ceną.

W ostatnim czasie fani świata Wiedźmin 3: Dziki Gon nie mają powodów do narzekania w temacie gadżetów kolekcjonerskich. Jeszcze niedawno pisaliśmy o świetnej figurce Geralta jadącego na Płotce, a dziś przychodzimy do Was z jeszcze jednym majstersztykiem. Poniżej możecie zobaczyć go w akcji, dosłownie pod każdym kątem:

Piorunujące wrażenie zrobiło na mnie przywiązanie do szczegółów. Nie piszę tylko o samej precyzji pomalowania, ale także o tym, że gdziekolwiek nie popatrzymy, tam zawsze się coś dzieje. Pełne wyposażenie bohaterki, rozwalony dach budynku, sama podstawka a także dwuogoniasty towarzysz i można by tak jeszcze wymieniać.

Niewiele osób jest w stanie opanować wymagającą sztukę ninjutsu, ale dla Yennefer z Vengerbergu nie ma rzeczy niemożliwych. Jej spryt, zwinność i odwaga czynią ją niepokonaną kunoichi, która w najmniej spodziewanym momencie potrafi uderzyć z zabójczą precyzją. Ta epicka, 30-centymetrowa figurka to Yen w zupełnie nowym wcieleniu! – informuje CD Projekt RED na stronie swojego sklepu

Warto jednak wspomnieć, że całość wraz z podstawą mierzy aż około 43 cm. Szczerze mówiąc, na tle Geralta i Ciri z tej samej serii, Yennefer prezentuje się najbardziej okazale. Nie dziwi mnie z tego powodu jej zawrotna cena, ponieważ za tę przyjemność przyjdzie zapłacić aż 1450 zł (i 11,07 za przesyłkę). Tym samym Yen zyskuje miano najdroższej figurki z wymienionego trio. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, powinniście przesyłkę otrzymać w grudniu tego roku. W ten sposób sprawicie sobie lub komuś bliskiemu jeden z najlepszych (i pewnie właśnie najdroższych) prezentów na święta. Link do pre-orderu znajdziecie tutaj.