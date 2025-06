Mario Kart World taniej. Nie trzeba płacić ponad 300 złotych

Mario Kart World na Nintendo Switch 2 to jedna z najgłośniejszych premier sezonu i zarazem nowy flagowiec wśród gier wyścigowych od Nintendo. Choć japoński gigant zdążył już przyzwyczaić graczy do naprawdę wysokich cen gier na swojej nowej konsoli, w sieci da się upolować lepsze oferty. Najlepszym przykładem jest promocja na Instant Gaming. Tutaj tytuł kosztuje tylko 282,20 zł, czyli aż o 47,79 zł mniej niż w polskich sklepach z pudełkową wersją.

Mario Kart World 2 najtaniej

Switch 2 przyniósł nie tylko mocniejsze podzespoły, ale i… znacznie wyższe ceny gier. Mario Kart World jest tego idealnym przykładem. W oficjalnych kanałach dystrybucji startuje za 329,99 zł. Tyle trzeba zapłacić za pudełkową edycję w większości polskich sklepów. Tymczasem Instant Gaming oferuje cyfrową wersję w regionie europejskim za wspomniane 282,20 zł. To świetna okazja dla tych, którzy nie potrzebują plastikowego pudełka na półce.

Tytuł to oczywiście duchowy następca Mario Kart 8 Deluxe, ale z nowymi trasami, większymi turniejami online i nowym systemem personalizacji pojazdów. Nintendo postawiło na większą skalę, więcej trybów i szersze wsparcie rozgrywki sieciowej. Wszystko to sprawia, że Mario Kart World już teraz uważany jest za jeden z najlepszych startowych tytułów nowej konsoli.

Kody mogą się jednak skończyć. Jeśli więc ktoś planuje zakup, to zdecydowanie lepiej zrobić to wcześniej i przy okazji oszczędzić parę groszy. To też świetna opcja dla osób, które nie przepadają za kolekcjonowaniem pudełek, a zależy im głównie na zawartości.

Źródło: Opracowanie własne