Oto mod, który dodaje Titanica do Mafii. Prace trwały 15 lat [WIDEO]

Fan gry przez 15 lat tworzył Mafia Titanic Mod. Teraz udostępnił efekty pracy. A przynajmniej pierwszą ich część – z zaplanowanych czterech.

Od premiery Mafii minęło 19 lat. I choć to produkcja-legenda, to chyba nikt już dzisiaj w nią nie gra, bo zarówno oprawa wideo, jak i mechaniki trącą myszką. Twórca moda Mafia Titanic Robin „Robville” Bongaarts nie zaniechał jednak prac nad dawno zapowiedzianym dziełem. Teraz udostępnił pierwszą część projektu. W końcu, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale.

Mod rozbudowuje grę o przygodę na statku Titanic. Autor uprzedza, że w ramach Part One nie zderzymy się z wirtualną górą lodową – na to przyjdzie czas w kolejnych odsłonach. Teraz natomiast można swobodnie eksplorować teren potężnego statku i doków oraz wykonać pierwszy etap historii przygotowanej przez moddera.

Na trailerze widać, że jeśli chodzi o zwiedzanie, to na pewno jest tu co robić. Okręt wygląda pięknie, pomimo przestarzałej grafiki. Twórca włożył w projekt wiele wysiłku i z pewnością zasługuje na słowa uznania.

Part One pobierzemy ze strony Moddb.com, klikając czerwony przycisk Download Here. Wszelkie instrukcje dotyczące instalacji również znajdziecie pod wspomnianym adresem.

