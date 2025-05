Cena Mafia: The Old Country zaskakuje. Gracze są w szoku

Mafia: The Old Country to wyczekiwany powrót ukochanej przez wielu serii gier. Już dziś otrzymamy oficjalny pokaz rozgrywki, a tymczasem w sklepach pojawiły się preordery gry. Ta jest zaskakująco tania. Cena z pewnością was pozytywnie zaskoczy.

Cena Mafia: The Old Country jest bardzo atrakcyjna

Po latach oczekiwań 2K Games oficjalnie odkryło karty — Mafia: The Old Country trafi do graczy 8 sierpnia 2025 roku. To nie tylko powrót jednej z najbardziej stylowych serii gangsterskich, ale też zaskakująco przystępna propozycja cenowa. Standardowa edycja gry kosztować będzie zaledwie 49,99 USD, co w czasach 70-dolarowych premier robi spore wrażenie. Towarzyszący ogłoszeniu pierwszy zwiastun rozgrywki ukazuje brutalny, elegancki i niepokojąco piękny świat mafii na początku XX wieku. Akcja gry osadzona jest w 1905 roku, a więc na długo przed wydarzeniami z pierwszej Mafii. Wcielimy się w młodego bohatera w czasach, gdy podziemne imperia dopiero zaczynały się formować — w erze bezprawia, krwi, rodziny i lojalności.

W sieci, na popularnych platformach ruszyły już zamówienia przedpremierowe. Dostępne są dwie edycje gry – Standardowa oraz Deluxe. Ile za grę zapłacą polscy gracze? Cena w przypadku edycji Standard jest naprawdę atrakcyjna:

Teraz rzućmy okiem na Deluxe Edition:

Mafia: The Old Country będzie pierwszą odsłoną serii stworzoną w Unreal Engine 5, co przekłada się na zupełnie nową jakość grafiki i projektu świata gry czy postaci. Od kostiumów, przez ulice miasta, aż po wyrazy twarzy postaci. Wszystko wskazuje na to, że Hangar 13 nie zamierza zawieść fanów ani klimatem, ani fabularną głębią. Choć nie da się ukryć, niska cena zaskakuje.

