Fani gier Hideo Kojimy, szykujcie portfele. Ten gadżet będzie trudno zignorować. Sony właśnie zapowiedziało limitowaną edycję kontrolera PS5 DualSense, stworzoną specjalnie z okazji premiery Death Stranding 2: On the Beach. I wygląda absolutnie fenomenalnie.

Nowy DualSense do PS5. Inspirowany Death Stranding 2

Nowy pad to coś więcej niż tylko zmiana koloru. To efekt współpracy Sony z Kojima Productions, czyli duetem, który doskonale wie, jak połączyć funkcjonalność z estetyką. Kontroler ozdobiono herbem i mottem frakcji Drawbridge — jednego z kluczowych elementów fabuły drugiej części Death Stranding. Dominujący pomarańcz i wojskowy minimalizm sprawiają, że pad wygląda jak sprzęt bezpośrednio wyjęty z gry. „Pracowaliśmy blisko z Kojima Productions nad projektem, aby uchwycić ducha świata, który stworzyli. To coś dla fanów, którzy naprawdę chcą być częścią tej historii” — podkreśla Isabelle Tomatis, wiceprezeska ds. marketingu w Sony Interactive Entertainment.

Jak wygląda pad? W sieci pojawiło się już zdjęcie przedstawiające nowy DualSense. Oto on:

Mi się podoba. Bardzo trafia do mnie taki design i chyba pokuszę się o nowy kontroler…

Kontroler pojawi się w ograniczonym nakładzie, a jego przedsprzedaż rusza 22 maja o godz. 10:00 na direct.playstation.com oraz u wybranych partnerów handlowych. Ceny prezentują się następująco:

USA: 84,99 USD

Europa: 84,99 EUR

Premierę zaplanowano na 26 czerwca 2025 roku, czyli dokładnie w dniu debiutu Death Stranding 2 na PS5. Na nasze złotówki cena w przeliczeniu wynosi ponad 360 zł. To dość sporo, ale za taki design… może i warto? Tym bardziej że sprzęt jest limitowany.

