Mafia: The Old Country z mikrotransakcjami? Fani pełni obaw

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że w grze Mafia: The Old Country pojawią się mikrotransakcje. Liczne grono fanów serii nie kryje obaw wobec tak kontrowersyjnej decyzji. Czy nowa Mafia będzie od nas wymagała płacenia za dodatki pokroju skórek i nie tylko?

Mikrotransakcje w Mafia: The Old Country. Sprawa robi się poważna

Z każdym kolejnym tygodniem Mafia: The Old Country budzi coraz większe zainteresowanie graczy, którzy z niecierpliwością wyczekują sierpniowej premiery nowej odsłony kultowej serii. Choć Hangar 13 zapowiedziało na 8 maja nową prezentację rozgrywki, już teraz tytuł wzbudza sporo emocji – i nie wszystkie są pozytywne. Amerykańska organizacja ESRB, odpowiedzialna za klasyfikację wiekową gier, opublikowała opis oceny najnowszej Mafii. Obok informacji o przemocy, krwi i brutalności, które raczej nikogo nie dziwią, pojawiła się wzmianka o „in-game purchases” – terminie powszechnie utożsamianym z mikrotransakcjami. To właśnie ten element wywołał poruszenie wśród społeczności.

Choć nie padły jeszcze żadne konkrety, wielu graczy obawia się, że twórcy mogą pójść śladem innych dużych produkcji singleplayer i wprowadzić do gry dodatkowe płatności za kosmetykę lub ułatwienia rozgrywki. Przykłady takie jak Assassin’s Creed czy nawet Shadow of War pokazują, że elementy tego typu potrafią podzielić fanów i wzbudzić kontrowersje, nawet jeśli nie wpływają bezpośrednio na fabułę. Nie można jednak wykluczyć, że „in-game purchases” odnosi się nie do klasycznych mikrotransakcji, a do planowanych płatnych dodatków fabularnych (DLC), co byłoby znacznie bardziej akceptowalne. W końcu poprzednie odsłony serii również otrzymywały rozszerzenia po premierze, rozbudowując historię i świat gry.

Zobacz też: Klasyczne retro gry za darmo! Poznaj największe klasyki bez płacenia

Hangar 13 ma jeszcze czas, by rozwiać wątpliwości graczy – zbliżająca się prezentacja gry może przynieść jasne odpowiedzi. Do tego momentu pozostaje jedynie czekać i mieć nadzieję, że Mafia: The Old Country nie zatraci swojego charakteru pod presją współczesnych trendów rynkowych.

Źródło: tech4gamers.com