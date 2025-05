Masz dobę, by kupić ten hit AAA w historycznie najniższej cenie

Przeglądając obecne promocje w PS Store warto zwrócić uwagę na jedną z gier AAA, która niegdyś była rozdawana w PS Plus. Jeśli z jakiegoś powodu nie dodaliście jej do swojej biblioteki, teraz jest okazja na tanie zakupy. Mafia: Edycja Ostateczna to kapitalny tytuł, który zdecydowanie wart jest ogrania.