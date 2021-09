Znamy nową datę premiery Life Is Strange Remastered Collection

Zestaw, na który składają się odnowione wersje Life Is Strange i Life Is Strange: Before the Storm, trafi na sklepowe półki 1 lutego 2022.

Remastered Collection miało wyjść wcześniej, ale twórcy przełożyli premierę. Teraz ogłoszono nową – i najprawdopodobniej ostateczną – datę debiutu kolekcji. Tytuły mają trafić do graczy 1 lutego 2022. Termin ten dotyczy zarówno wersji pecetowej, jak i tej przeznaczonej na konsole PS, Xbox i Switch.

Wyremontowane wersje gier przyniosą przede wszystkim odświeżony wygląd bohaterów i otoczenia, unowocześnione oświetlenie i udoskonalone animacje. Before the Storm dodatkowo otrzyma zawartość Deluxe, na którą składa się odcinek specjalny Pożegnanie i zestaw nowych strojów.

Można już składać zamówienia przedsprzedażowe na zestaw w wersji na PC i PS4. Na Steamie za Remastered Collection zapłacimy 160 złotych. W PS Store tytuły wyceniono na 169 złotych. Natomiast w Microsoft Store i sklepie Nintendo pakiet nie jest jeszcze dostępny.