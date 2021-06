Poznaliśmy dokładną datę premiery Life is Strange Remastered Collection

Life is Strange Remastered Collection trafi do sprzedaży już niebawem. Planujecie przeżyć przygodę wraz z Max i Chloe?



Zestaw remasterów, na który składają się produkcje: Life is Strange i Life is Strange: Before the Storm ukaże się 30 września bieżącego roku. Zapewne konkretne informacje na temat tytułów zostaną przedstawione w trakcie trwania konferencji Square Enix, zorganizowanej w ramach targów E3 2021. Pokaz ma rozpocząć się jeszcze dzisiaj o godzinie 21:15.

Czy warto zainteresować się Life is Strange Remastered Collection?

Jeżeli cenicie sobie przygodówki, a nie mieliście okazji przetestować wspomnianych pozycji, będziecie mieć doskonałą okazję do nadrobienia zaległości. Produkcje pozwalają na podejmowanie wielu decyzji mających wpływ na dalszy rozwój ścieżki fabularnej. Jeśli budzi to Wasze skojarzenia z takimi grami jaki Heavy Rain czy Beyonds Two Souls, to macie absolutną rację.

Life is Strange Remastered Collection zapewni udoskonalaną grafikę. Oprawa wizualna ma obfitować w większą ilość detali oraz usprawnioną animację i doskonalsze oświetlenie.

Warto przypomnieć również o Life is Strange: True Colors, trzeciej odsłonie serii, która ma mieć premierę 10 września bieżącego roku. Gra opowie historię biseksualnej bohaterki, która potrafi kontrolować emocje innych osób.

Szczególne wrażenie ma robić grafika. Przy projektowaniu twarzy wykorzystano technologię performance capture (źródło). Sprawia ona, że mimika bohaterów będzie dokładnie ilustrowała odczuwane przez nich emocje. Z łatwością rozpoznamy czy postać doświadcza: radości, smutku czy złości. Jest to o tyle istotne, że relacje między mieszkańcami miasteczka Haven Springs, zapewne będą stanowić kluczowy element fabularnej układanki.



Grę Life is Strange: True Colors będziecie mogli nabyć w dwóch poszerzonych edycjach (więcej informacji w tym miejscu):

Deluxe Edition : zawierać będzie dwa dodatki. Wavelengths umożliwi nam wcielenie się w Steph, rok przed przybyciem Alex do Haven Springs. Hero Outfit Pack to z kolei zestaw czterech strojów, które inspirowane są wyglądem bohaterek poprzednich odsłon.

: zawierać będzie dwa dodatki. Wavelengths umożliwi nam wcielenie się w Steph, rok przed przybyciem Alex do Haven Springs. Hero Outfit Pack to z kolei zestaw czterech strojów, które inspirowane są wyglądem bohaterek poprzednich odsłon. True Colors Ultimate Edition: to natomiast wszystkie dodatki z edycji Deluxe Edition. Poza tym otrzymamy strój Zombie Crypt oraz zremasterowane gry: Life is Strange i Life is Strange: Before the Storm Remastered



Tytuł ogracie na: komputerach klasy PC jak i platformach: PlayStation 4, PS5, Xbox One a także Xbox Series X/S.