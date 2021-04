Oto prawdziwa gratka dla osób, które uwielbiają przesiadywać przy komputerze z zasłużoną kataną u boku. Lenovo prezentuje nietypowe krzesło dla graczy.

Z opublikowanych grafik można wywnioskować, że mebel od Lenovo nie charakteryzuje się niczym nadzwyczajnym – może poza dziwną kolorystyką i wyprofilowaniem, którego sam ogląd może niejednego przyprawić o ból pleców. Jednak w tym konkretnym przypadku wysilono się i dodano coś naprawdę nietypowego. Chodzi o to, że zamiast uchwytu na napoje lub innych dodatków przy podłokietniku znajduje się uchwyt na japońską broń.

Design krzesła ma swoje źródło w anime. Lenovo zainspirowało się w tym przypadku filmem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Jeden z bohaterów tego filmu – Giyu Tomioka – ubiera się w szaty o tak niecodziennej kolorystyce i nosi przy boku katanę.

Jak już zostało wspomniane, do krzesła nie dołączono broni, a jedynie sam uchwyt. Być może niektórych ta informacja zmartwiła. Niemniej fakt ten ma także pewne zalety. Dodanie katany do gamingowego fotela mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia i życia bardziej narwanych graczy. Na przykład ktoś mógłby próbować odreagować niepowodzenie w pojedynku jakimś małym seppuku – a to mogłoby odbić się negatywnie na wizerunku Lenovo.

Takie rzeczy tylko w Japonii

Produkt nie grzeszy ani funkcjonalnością, ani pięknym designem. Co prawda nie jest to paskudztwo pokroju skorpionowatych, o którym pisaliśmy w zeszłym roku tutaj, ale na pewno każdy z nas widział ładniejsze meble. Jednak jeśli mimo wszystko chcielibyście nabyć krzesło od Lenovo, to musicie wiedzieć, że będzie ono dostępne tylko w Japonii – i to w ograniczonym nakładzie. Producent organizuje konkurs dla Japończyków, w ramach którego do wygrania jest pięć takich cudeniek.

Osoby zrównoważone, które na poważnie rozważają zakup krzesła dla gracza, odsyłamy do wciąż świeżego poradnika naszego redakcyjnego kolegi. Znajdziecie w nim garść sugestii dotyczących tego, na co warto zwrócić uwagę, przeglądając oferty z gamingowymi fotelami.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.