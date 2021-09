Jeśli to nie zbieg okoliczności lub żart, Leatherface dostanie własną grę

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Możliwe, że w produkcji znajduje się Leatherface The Game. Gracz dotarł do wyjątkowo ciekawej poszlaki w sieci. Brzmi wiarygodnie.

O swoim znalezisku poinformował użytkownik chilachilachila na forum Reddit. Jeśli w wyszukiwarce wkleimy adres „leatherfacethegame.com”, zostaniemy przekierowani na stronę Gun Interactive. Studio to odpowiada za ciepło przyjęte Friday the 13th: The Game, które korzystało ze słynnej, horrorowej licencji.

Wiemy, że Gun Interactive pracuje właśnie nad nową grą. Wiemy również, że jest to tytuł bazujący na innej licencji. Dotychczas spekulowano, że mowa o produkcji spod szyldu Halloween, ale teraz wygląda na to, że Michael Myers musi troszkę poczekać na swoją grę.

Nie możemy też wykluczać, że wspomniana wyżej wskazówka to prosty zbieg okoliczności lub żart. Na dobrą sprawę każdy żartowniś może przygotować witrynę z przekierowaniem na stronę studia. Dodatkowo możliwe, że samo Gun Interactive zarezerwowało adres z myślą o przyszłym projekcie, który niekoniecznie musi być już realizowany.

O tym, czy Leatherface The Game faktycznie powstaje, przekonamy się (lub nie) w przyszłości. Póki co mamy za mało poszlak aby stwierdzić jednoznacznie, że Gun Interactive szykuje taki tytuł. Niemniej jeśli jesteście miłośnikami klasycznych slasherów, warto rozglądać się za ewentualną zapowiedzią.