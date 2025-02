Laptop gamingowy Acer Nitro 5 za 3999 zł zamiast 5499 zł w RTV Euro AGD

do końca promocji

Mówimy o przystosowanym do gamingu sprzęcie, z procesorem i5-12450H,16 GB RAM oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 na pokładzie. Specyfikacja wystarczająca do odpalania większości nowych gier i to nawet w niezłej jakości. Warto zaznaczyć, że jest tu również preinstalowany system operacyjny.

Specyfikacja:

Ekran: 15,6 „, 1920 × 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel Core i5 12gen 12450H

Pamięć: 16 GB DDR5 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 4060 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Dostawa zamówień jest darmowa.