Kultowa seria horrorów Krzyk ma dostać grę wideo i to od uznanego studia

Plotki wymienione w tym artykule są jedynie właśnie tym – plotkami. Nie należy więc za bardzo w nie wierzyć, a choć insider podobno mówi z sensem, to jednak nie ma sensu zbytnio mu ufać. Co nie zmienia faktu, że nowe przecieki brzmią bardzo sensownie. W końcu seria horrorów Krzyk stała się kultowym fenomenem. Nie zdziwiłbym się, gdyby postanowiono skorzystać z popularności nowych filmów i stworzyć grę wideo osadzoną w tym uniwersum.

Krzyk dostanie grę wideo?

Insider The Tipster podobno jest całkiem niezłym źródłem filmowych przecieków, a ostatnio zabrał się także za gry. Na swoim nowym koncie na Twitterze postanowił skomentować internetowe domysły na temat potencjalnej gry Krzyk. Jego zdaniem taki projekt faktycznie powstaje.

Bazując na tym, co słyszałem w maju, rzeczywiście trwają prace nad grą opartą na serii Krzyk. Nigdy wtedy nie słyszałem o deweloperze, ale szczerze mówiąc, Supermassive Games całkiem nieźle pasuje. – napisał leaker

since it's being discussed online…



based on what i heard back in May there is indeed a game based on the Scream franchise in development. I never heard of a developer at the time but in all honesty Supermassive Games lines up pretty well. pic.twitter.com/5xycWfNhZH — The Tipster (@thetipsterVG) September 25, 2023

Wygląda na to, że Supermassive jako potencjalny deweloper to tylko domysł insidera. Mimo to byłoby to odpowiednie studio do stworzenia takiej produkcji. Ich The Quarry czy Until Dawn wzorowo podsumowują filmową grozę w formie gry wideo, a Krzyk to marka, która wydaje się niemal idealna do przeniesienia na gatunek „przygodówek narracyjnych”.

Jeżeli faktycznie ma to być tytuł singleplayer, to dla mnie świetnie. Istnieje też szansa, że będzie to tytuł wzorowany na Dead by Daylight, czyli asymetryczny horror multiplayer. Gracze na Reddicie niepokoją się, że może to być kolejny klon DbD (jak Friday The 13th The Game, Evil Dead: The Game czy niedawne The Texas Chain Saw Massacre).

Jak wspomniałem – na razie lepiej wstrzymać się z entuzjazmem. Supermassive Games jest obecnie zajęte narracyjną grą w świecie Dead by Daylight i nową częścią The Dark Pictures. Nie wiemy niestety, czy faktycznie mogą dłubać nad gamingowym Krzykiem.