Oto niezwykle limitowany kontroler Xbox. Wygląda jak żywcem wyjęty ze świata The Elder Scrolls

Powstała specjalna wersja kontrolera Xbox, która swoim wyglądem nawiązuje do jednego z dodatków TES: Online. Fani z całego świata mogą otrzymać go w formie nagrody w konkursach.

Zagraniczny serwis informacyjny Rocket Chainsaw poinformował o nietypowej kooperacji zespołu Xbox, Bethesdy i We Are Robots. Ta ostatnia z firm zajmuje się tworzeniem tzw. customów, czyli ręcznie przygotowanych kontrolerów. Te najczęściej charakteryzują się jedynie zmienioną obudową, ale często otrzymują np. zestaw dodatkowych przycisków. Tym razem owocem tej australijskiej działalności jest kontroler, który jest stylizowany na Deadrycznego Księcia Zniszczenia znanego wszystkim fanom serii The Elder Scrolls. Cała inicjatywa miała miejsce z powodu wydania nowego dodatku do TES: Online o nazwie Blackwood.

The Elder Scrolls Online jest legendarną grą i to był zaszczyt móc stworzyć kontroler dla ekscytującego nowego rozdziału Blackwood. (..) Współpracując blisko z zespołem Bethesda ANZ zaprojektowaliśmy gamepad, aby oddać wygląd i odczucia Mehrunes Dagon, tak jakby właśnie przybył przez Bramy Oblivionu. powiedział Alex Kemp z We Are Robots

Jak się okazuje, każdy ma szansę zdobyć ten nietypowy kawałek sprzętu. Dziesięć sztuk zostało przekazane jako nagrody w konkursach na profilach Bethesda ANZ i Xbox ANZ na Twitterze. Kilka innych rozdano influencerom i mediom z całego świata, w tym wspomnianemu Rocket Chainsw.

Cóż, nie będę ukrywał, że ten potworek bardzo przypadł mi do gustu. Jeżeli chcecie zobaczyć inne, ciekawe pady, zachęcam Was do zapoznania się z naszym TOP 10 najbardziej szalonych wizji kontrolerów.