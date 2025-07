EVERSPACE 2 to zarówno gra o lataniu po kosmosie, jak i osobista, emocjonująca podróż przez granice znanych układów, pełna eksplozji, decyzji i niespodzianek. Teraz tytuł dostępny jest w świetnej promocji taniej, niż na Steam.

Promocja na Everspace 2. Taniej, niż na Steam

W grze wcielasz się w Adama, klona-pilota, który nie szuka już tylko kolejnego zlecenia. On chce jednakże czegoś więcej: wolności, celu, tożsamości. Przemierzasz zdemilitaryzowaną strefę klastra 34, eksplorując ręcznie zaprojektowane lokacje, gdzie każda stacja, wrak czy asteroid może kryć sekret lub śmiertelne zagrożenie. To wszechświat, który żyje, pełen zagadek, niebezpieczeństw i historii, które czekają, byś je odkrył.

Fabuła to połączenie kina akcji z twardym science fiction, w którym osobista vendetta Adama przeplata się z konfliktami między frakcjami, szalejącymi kultystami, imperialną kontrolą i nieustannie czającym się chaosem. Ale nie jesteśmy w tym kosmosie sami. Z czasem spotkamy postacie, które wniosą do naszej przygody coś więcej niż tylko dodatkowe punkty doświadczenia. Sojusznicy mają swoje własne motywacje, sekrety i ścieżki rozwoju, a ich obecność naprawdę wpływa na to, jak wygląda twoja podróż.

EVERSPACE 2 pozwala eksperymentować, kombinować i doskonalić swój build, a dla tych, którzy nie mają dość po głównej kampanii, przygotowano potężny endgame z legendarnym łupem, który nagradza za odwagę, pomysłowość i determinację.

Źródło: Instant Gaming