Ta gra zadziała na PS5 Pro w 8K przy 60 fpsach. “Zwykłe” PS5 też nieźle daje radę

PS5 Pro dostaje kolejną grę w natywnym 8K. Pure Pool Pro celuje w 60 fpsów i to bez wykorzystania żadnych technologicznych sztuczek.

Nowy bilard od Ripstone to nie tylko kolejna sportowa gra do kolekcji. To też pokaz możliwości PS5 Pro i jeden z nielicznych tytułów w natywnym 8K.

Pure Pool Pro celuje wysoko i precyzyjnie na PS5

Choć gier w natywnym 8K na PS5 Pro wciąż jest jak na lekarstwo, do wąskiego grona dołącza teraz Pure Pool Pro. Twórcy ze studia Ripstone zapowiadają, że tytuł zadziała w 60 klatkach na sekundę w pełnym 8K – i to bez żadnych sztuczek typu upscaling. Na podstawowej PS5 gra osiągać ma z kolei 120 fps w natywnym 4K, co również brzmi bardzo solidnie.

Jak to możliwe? Twórcy tłumaczą, że gra osadzona jest w statycznym środowisku (stół bilardowy), silnik jest wyjątkowo lekki, a już teraz – na etapie pre-alfa – wszystko działa tak, jak planowali. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Ripstone ma doświadczenie w grach bilardowych. To oni odpowiadają za wcześniejsze odsłony Pure Poola.

Oprócz rozdzielczości i klatek, Pure Pool Pro ma też inne asy w rękawie. Twórcy obiecują między innymi realistyczną fizykę, bardzo zaawansowane oświetlenie i system AI, który „czuje presję” meczową. Do tego dochodzi kariera obejmująca różne warianty gry – od klasycznego 8-Ball po Blackball – oraz pełne wsparcie dla cross-playu. Brzmi jak miks technologicznego popisu z grą na długie wieczory.

Choć daty premiery jeszcze nie podano, już we wrześniu wystartuje beta test na PC. Konsolowe wydania powinny pojawić się nieco później, ale jedno jest pewne – PS5 Pro zyska kolejną produkcję, która ma pokazać, na co ją naprawdę stać.

Źródło: PushSquare