Kontynuacja Constantine z Keanu Reeves? P. Stormare sugeruje, że powstaje sequel

Aktor grający w oryginale wrzucił do sieci zdjęcie, która wskazuje powstanie kontynuacja Constantine. Pytanie czy zagra w niej Keanu Reeves?

Peter Stormare znany z takich produkcji jak John Wick 2 czy Fargo wrzucił na Instagramie wymowne zdjęcie. Widzimy na nim 67-latka w roli Lucyfera (z filmu Constantine) oraz podpis, że była to jedna z najlepszych kreacja szatana w historii. Obok znalazł się komentarz Szweda, który zasugerował, że powstaje kontynuacja.

Istnieją pewne problemy natury prawnej, które mogą skomplikować realizację produkcji. Marka obecnie należy do Vertigo, a ono z kolei należy do DC. Nie można jednak wykluczyć opcji rozwiązania sporu. Być może coś więcej na ten temat wie Peter Stormare? Póki co czekamy na kolejne informacje.

Constantine jest adaptacją komiksu Hellblaze. Scenariusz koncentruje się wokół egzorcysty, która wypowiada walkę siłom piekielnym, by ocalić ludzkość. Premiera miała miejsca w roku 2005, a reżyserem widowiska był Francis Lawrence.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.