Nowe kolory PS5 i DualSense. Sony uruchamia preordery, choć jest raczej nudno

W ofercie Sony dostępne będą nowe kolory PS5 i samych kontrolerów do konsol. Jeżeli chcielibyście wprowadzić do swojego gamerskiego żywota trochę ciekawych barw, to możliwe, że będziecie zawiedzeni. Oferta japońskiego giganta nadal jest pod tym względem dość uboga.

Sony postanowiło zainicjować kolekcję Deep Earth, dzięki której gracze mogą nabyć zupełnie nowe obudowy do swoich konsol PlayStation 5 i kontrolerów DualSense. W ramach oferty dostępne są 3 kolory — Volcanic Red, Cobalt Blue i Sterling Silver. Nowe kolory czerwone i niebieskie pojawią się na rynku oficjalnie już 3 listopada. Dłużej przyjdzie nam poczekać na srebrny, ponieważ Sony chce go wypuścić do otwartej sprzedaży dopiero 26 stycznia 2024 roku.

Jak oceniacie nowe kolory? Trzeba przyznać, że choć są dość zwykłe, to nie brak im elegancji. Jasno widać, że Sony podąża inną ścieżką designu niż Xbox. W przypadku japońskiej konsoli mamy dużo do czynienia ze stonowanymi, prostymi barwami. Dzieło Amerykanów częściej uderza w pastelowe, nawet mocno designerskie nuty. Tak czy inaczej, propozycja od Sony jest niezła.

🌋 Volcanic Red

🔹 Cobalt Blue

🪨 Sterling Silver



Pre-orders for the Deep Earth Collection PS5 accessories are now live: https://t.co/qRs5M8RfzQ pic.twitter.com/SPg3JI9JRs — Sony (@Sony) October 4, 2023

Przyznam, że choć kolory PS5 i DualSense są z tej samej serii, to kontrolery wyglądają lepiej. To oczywiście subiektywna opinia, bo od zawsze lubiłem wyróżniające się pady. W dalszym ciągu warto pamiętać, że zmiana kolorystyki swojej konsoli PlayStation należy do zadań raczej prostych. Wszystko przez w pełni wymienialne panele obudowy. Dzięki temu zmiana wyglądu urządzenia jest po prostu banalnie prosta. Niby mała rzecz, a jednak to ogromny plus dla Sony.

Pamiętajcie, że w oficjalnym sklepie Sony nadal można kupić inne warianty kolorystyczne. Jest na przykład Kosmiczna Czerwień, Galaktyczny Fiolet czy Nocna Czerń — chyba mój ulubiony. Dla każdego znajdzie się jakaś interesująca barwa.