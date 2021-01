Minecraft. W grze Notcha odtworzony zostanie świat z Kingdom Come Deliverance

Będziecie mogli przemierzyć świat z gry Kingdom Come Deliverance w produkcji Minecraft.

Minecraft to źródło niezliczonej ilości modów i modyfikacji. Obecnie rozpoczęto prace nad kolejnym projektem, który ma przenieść obszar z RPG Kingdom Come Deliverance do produkcji Mojang Studios. Najpewniej odtworzona zostanie mapa, bez bohaterów niezależnych. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest bardzo ambitne i na załączonym materiale możecie już zobaczyć pierwsze efekty.

Minecraft można z powodzeniem uznać za jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród graczy. Tytuł rozbudza kreatywność, pozwalając na dowolne kształtowanie wirtualnego świata zbudowanego z sześciennych bloków. Miłośnicy elektronicznej rozrywki zbudowali już elektrownię atomową dzięki modowi IndustrialCraft, uczyli się programowania czy wybrali się w podróż na księżyc za pośrednictwem GalactiCraft. Pozycja jak widać zapewnia nam ogromne pole do manewru, a jedynym ograniczającym nas czynnikiem jest wyobraźnia.

Macie jakieś ulubione mody do Minecrafta? A może sami tworzycie ambitne modyfikacje, którymi chcielibyście się podzielić? Dajcie znać w komentarzach!

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.