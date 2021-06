Z motyką na słońce. Kingdom Come: Deliverance ukaże się na Nintendo Switch

Twórcy Kingdom Come: Deliverance należą do wyjątkowo odważnych. Jeden z najbardziej nietypowych tytułów RPG ostatnich lat trafi na Nintendo Switch.

Wczorajszy pokaz Summer Game Fest przyniósł nam sporo ciekawych zapowiedzi. Jako największą niespodziankę pokazu zdecydowanie należy zaliczyć obecność Hideo Kojimy, ale znalazło się też miejsce dla tych dziwniejszych nowości.

Koch Media potwierdza, że Kingdom Come: Deliverance trafi na Nintendo Switch. Nie podano jeszcze daty premiery i żadnych szczegółów, ale niewykluczone, że poznamy je już niebawem. Summer Game Fest nadal trwa i Koch Media ma jeszcze sporo rzeczy do pokazania.

Kingdom Come sprzedało się dobrze i port na kolejne konsole raczej nie powinien dziwić. Z drugiej strony jest to dość ryzykowna inwestycja. Trzeba pamiętać, że gra działała umiarkowanie dobrze na PS4 i XOne, a nawet mocniejsze PeCety mają problem z jej uruchomieniem na wyższych detalach. Perspektywa wydania gry na słabiutkiego Switcha może trochę dziwić i budzić sporo obaw.

Z drugiej strony, za port odpowiada Saber Interactive. Firma przeniosła też Wiedźmina 3 na konsolę Nintendo i wyszło jej to bardzo dobrze. O ile grafika nieco na tym ucierpiała, gra działała zadziwiająco przyzwoicie. Miejmy nadzieję, że z Kingdom Come będzie podobnie. To mimo wszystko dobra gra i szkoda by było, gdyby kiepski port zepsuł jej odbiór.