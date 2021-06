Kingdom Come: Deliverance 2 już blisko? Twórcy i wydawca zostawili wskazówki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Możliwe, że niedługo zobaczymy zapowiedź Kingdom Come: Deliverance 2. Twórcy gry i wydawca pozostawili kilka ciekawych wskazówek.

O ewentualnym sequelu Kingdom Come: Deliverance wiadomo tyle, co nic. Biorąc pod uwagę popularność pierwszej gry, jego powstanie jest bardzo prawdopodobne. Nowe doniesienia sugerują, że niedługo ujrzymy zapowiedź gry.

11 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego wystartuje konferencja Koch Primetime, która jest częścią Summer Game Fest 2021. Zobaczymy na niej parę zapowiedzi od Koch Media i Deep Silver. Dodatkowo najpewniej pojawią się na niej materiały z tych zapowiedzianych lub wydanych już gier.

Koch Media uruchomiło transmisję będącą swoistą zapowiedzią tego, czego należy się spodziewać po pokazie. W kadrze widzimy między innymi koronę, wielką buławę i parę innych przedmiotów. To jasno sugeruje, że na konferencji znajdzie się miejsce dla średniowiecznych klimatów.

Dodatkowo, jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, PR Manager Warhorse Studios napisał na Twitterze, że ten tydzień będzie pełen wrażeń. Oczywiście nie musi to dotyczyć zapowiedzi nowej gry studia, a samych pokazów, ale nadal jest to dość sugestywny wpis. Jakby tego było mało, oficjalny profil Warhorse Studios polubił niedawno kilka wpisów użytkowników proszących studio o stworzenie Kingdom Come Deliverance 2.

Wszystko to daje szansę, że faktycznie możemy wkrótce ujrzeć kontynuację Kingdom Come. Póki co nic nie jest pewne i nie traktujmy tego jako pewnik. Wszystko stanie się jasne na konferencji Koch Media.