Sukces Kingdom Come: Deliverance 2 to zasługa... Xboksa Series S

Musimy przyznać, że gra Kingdom Come: Deliverance 2 może pochwalić się naprawdę przyzwoitą optymalizacją sprzętową. Gra od premiery działa bardzo dobrze i choć jest tytułem wymagającym, to twórcy sprostali wyzwaniu dostosowaniu go do konsol i pecetów. Zwłaszcza, jeżeli mowa o najsłabszym urządzeniu tej generacji, czyli konsoli Xbox Series S. Ta jest często krytykowana za niską wydajność i „spowalnianie” prac deweloperów. Okazuje się, że ta przeszkoda może działać na ich korzyść.

Powiedział o tym manager ds. PR studia, Sir Tobi. W jednym z ostatnich wywiadów tłumaczył, jak zespół podszedł do spraw optymalizacji. Praca nad wersją na Xbox Series S wymagała odpowiedniego zarządzania pamięcią konsoli tak, aby gra utrzymywała stabilne 30 klatek na sekundę. Później pomogło to w dostosowaniu gry w trybie jakości na resztę konsol, a nawet pomogło rozwinąć skrzydła w przypadku wersji na PS5 Pro.

Priorytetem było, aby osiągnąć 30, aby działało dobrze, było stabilne i kuloodporne. A kiedy się dowiedzieli, hej, czekaj chwilę, wydaje się, że możemy zrobić więcej, szczególnie z nowym PlayStation, które oferuje większą moc na sprzęcie, pomyśleliśmy, że jeśli przetestujemy kilka rzeczy tu i tam, a optymalizacje również dla Xbox Series S bardzo pomogły innym platformom — wyjawił w rozmowie, którą możecie przesłuchać poniżej:

Jak widać podejścia wobec słabszej konsoli Microsoftu są dwa. Jedni ją krytykują i nie mogą poradzić sobie z optymalizacją, inni traktują to jako wyzwanie. W efekcie pozwala to dostarczać lepiej zoptymalizowane gry, które świetnie działają na każdym sprzęcie. I jest to kierunek, którego obierania przez twórców życzę sobie i wam.

