Fani średniowiecznego RPG od Warhorse Studios mają dziś powód do radości. Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało właśnie ogromną aktualizację 1.3, a wraz z nią zadebiutowało także pierwsze fabularne rozszerzenie – Brushes with Death. To solidna dawka nowej zawartości, która nie tylko rozwija opowieść, ale również dodaje zupełnie nowe mechaniki do gry.

DLC i patch Kingdom Come: Deliverance 2. Nowe zadania, wyścigi konne i personalizacja tarcz już dostępne

Zacznijmy od aktualizacji. Patch 1.3 to prawdziwy kolos – jego rozmiar to aż 47,3 GB. Co w zamian? Przede wszystkim nowa aktywność: wyścigi konne, w których możemy sprawdzić swoje umiejętności jeździeckie i łucznicze w trybach cross-country oraz konnego strzelania do tarcz. Wraz z tym pojawiły się także nowe trofea i zadania, które skutecznie zachęcą do ponownego odwiedzenia królestwa Bohemii. Choć pełna lista zmian technicznych i poprawek jest naprawdę długa, twórcy zapewniają, że aktualizacja znacząco poprawia jakość rozgrywki i stabilność na PS5. Patch nie tylko usprawnia mechaniki, ale też przygotowuje grunt pod przyszłe rozszerzenia.

Premierowe DLC Brushes with Death wprowadza zupełnie nową linię fabularną. Henryk spotyka ekscentrycznego artystę, który zabiera go w osobliwą podróż przez sztukę, tajemnice i intrygi. Rozszerzenie dodaje nowe misje na obu mapach gry i stanowi świetne uzupełnienie głównej kampanii. DLC jest dostępne w ramach Expansion Passa lub jako osobny zakup za 5,99 USD / 4,99 GBP. Prawdziwą ciekawostką jest też nowa funkcja – malowanie tarcz. Gracze mogą teraz personalizować swoje tarcze, wybierając wzory i kolory, które najlepiej oddają ich styl walki, charakter postaci czy… artystyczną duszę. To pierwsza tego typu funkcja w grze, która dodaje odrobinę kreatywności do brutalnej, realistycznej rzeczywistości średniowiecza.

Kingdom Come: Deliverance 2 już teraz uważane jest za jeden z najambitniejszych RPG tego roku. Dzięki regularnym aktualizacjom i rozszerzeniom, gra nie tylko się rozwija, ale też pokazuje, że realistyczna opowieść osadzona w XV-wiecznej Europie może przyciągać i angażować równie mocno jak epickie fantasy. Dwa kolejne DLC zaplanowane są jeszcze przed końcem 2025 roku, a jeśli utrzymają poziom Brushes with Death, to fani mogą spać spokojnie. Warhorse Studios dokładnie wie, co robi.

Źródło: pushsquare.com