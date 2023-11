Płatna gra staje się w pełni darmowa także na Steam. Już możecie grać

Nowa gra za darmo na Steam to tak naprawdę tytuł, który przechodzi na model free-to-play! Mowa o świetnej bijatyce – Killer Instinct.

Zanim zaczniecie krzyczeć, że gra jest darmowa od jakiegoś czasu – owszem, jest. Ale nie na Steam. Teraz się to zmieniło, bo i na platformie Valve możecie bez żadnych opłat przypisywać do konta i grać za darmo w bardzo udaną bijatykę od Iron Galaxy Studios. Wcześniej Killer Instinct w formie free-to-play dostępne było wyłącznie w sklepie Microsoftu w wersji PC oraz na konsolach Xbox One i Series X/S.

Killer Instinct za darmo na Steam

Killer Instinct obchodzi właśnie 10-lecie, z okazji którego trafia w darmowej wersji także i na Steam. Wcześniej na platformie Valve trzeba było za ten tytuł płacić. Chętni za granie bez opłat gracze nie muszą już kierować się wyłącznie w stronę sklepu Microsoftu. Jeżeli jesteście zainteresowani bardzo udaną bijatyką, zapraszam na kartę Steam produktu.

Przeżyj emocjonujące walki z 29 postaciami, z których każda ma swój własny, unikalny styl walki, kombinacje i finisze. Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem, czy nowicjuszem, znajdziesz mnóstwo wyzwań i nagród w trybach dla jednego gracza i w trybie wieloosobowym online. Nie przegap okazji, aby dołączyć do najlepszego klubu walki i udowodnić, że jesteś najwyższym mistrzem Killer Instinct! – głosi opis gry na Steam

Gra posiada nie tylko sporo możliwości zabawy dla pojedynczego gracza, ale oferuje także multiplayer online. Fani kultowych odsłon tej serii albo tak naprawdę wielu innych bijatyk znajdą tu więc sporo zabawy. Być może na bardzo długie godziny! Szkoda tylko, że we free-to-play mamy dostęp jedynie do pojedynczego wojownika w trybie cotygodniowej rotacji. Co ciekawe, ulepszona wersja Killer Instinct jest najnowszą grą-niespodzianką w Xbox Game Pass.

Jeśli jednak już macie wersję gry Definitive Edition na swoim koncie, powinniście za darmo mieć dostęp do najnowszego wydania w formie Anniversary Edition.