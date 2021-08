Zobaczcie, co znalazł w nowej karcie graficznej za ponad 7 000 zł

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Niezwykle zdziwiony musiał być pewien użytkownik Reddita, gdy zauważył, że jego nowa karta graficzna nagrzewa się do 110 °C. Szkoda, że nikt nie nagrał jego reakcji, bo musiała być naprawdę niecodzienna.

Dokładnie mowa o redditorze o nicku antonyjeweet, który kilka dni temu opublikował w sieci swój wpis wraz z poniższym zdjęciem po rozebraniu RTX 3090. Na samym początku nadmienię, że to, co widzicie, to specjalistyczna „rękawiczka na palec” wykorzystywana między innymi w fabrykach przy samej produkcji. Ma nie tylko ochraniać jej właściciela, ale także samą elektronikę przed ewentualnymi zabrudzeniami.

Jak twierdzi antonyjeweet, natrafił na to znalezisko podczas rozkręcania GPU w celu wymiany termopadów. Ten skontaktował się od razu z supportem Nvidia. W pierwszej odpowiedzi uzyskał odpowiedź, że utracił gwarancję, ponieważ otworzył komponent. W drugiej wiadomości jednak firma przyznała się do błędu i oświadczyła, że jeśli karta graficzna działa poprawnie, to nie musi jej reklamować, choć udzielono takiej ewentualnej możliwości.

Poszkodowany poinformował, że po usunięciu niechcianego obiektu temperatury w stresie spadły do 86 po około 1,5 godziny pracy. Warto wspomnieć, że to model referencyjny wydany bezpośrednio od Nvidia. Ten, kiedy był dostępny, kosztował 7 029 zł. Bez wątpienia nikt w sprzęcie za takie pieniądze nie chciałby znaleźć takiego nieprzyjemnego prezentu.