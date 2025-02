Sony ulepsza funkcję w PS Plus. Gracze zaskoczeni zupełnie nową możliwością

Zanim przejdziemy do tego, czemu opcja streamowania dem za pośrednictwem PlayStation Plus jest taka ważna i fajna, warto rozważyć kupno abonamentu. W końcu bez niego nie będziecie nawet mieli możliwości przetestowania nowej możliwości. No i nie ogracie kilku wielkich hitów dostępnych w usłudze już teraz albo w najbliższej przyszłości.

PS Plus Premium pozwala na streaming wersji demo

Na Reddicie pojawił się ciekawy post jednego z subskrybentów usługi PlayStation Plus Premium. Autor wpisu czuje się zaskoczony gdy zauważył, że teraz członkowie abonamentu mogą nie tylko korzystać z przesyłanych strumieniowo wersji trial, ale również i wersji demonstracyjnych gier. W komentarzach szybko pojawiło się więcej tytułów wspierających jak na razie tę opcję.

Dzięki temu wiemy, że jeśli nie chcecie pobierać dema, a i tak zależy Wam na sprawdzeniu danej produkcji, możecie sięgnąć po opcję transmitowania gry za pomocą chmury. W niektórych produktach w PS Store pojawił się przycisk „stream demo”. Cóż to gry?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

PGA 2K25

The Last Berserker: Khazan

Diesel Legacy: The Brazen Age

Istnieje spora szansa, że tak naprawdę możliwych do streamingu dem jest więcej, ale Sony nie kwapiło się tym pochwalić, więc gracze identyfikują je samodzielnie. To jednak duży plus dla usługi, bo przecież mówimy tylko o sprawdzeniu danej produkcji przez chwilę. Po co więc pobierać pliki, a potem je usuwać, skoro można bezpośrednio wejść do gry za pomocą chmury?

Warto też dodać, że niektóre gry free-to-play w rodzaju Fortnite możecie strumieniować dzięki abonamentowi. Usługa mocno rozbudowała również liczbę dostępnych produkcji na PS Portal.

Źródło: PlayStation Lifestyle